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Кокорин оценил новые интимные видео с участием Дзюбы

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) оценил новые интимные видео с участием форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы.

Кокорин оценил новые интимные видео с участием Дзюбы
© ТАСС

Одна из пользовательниц раскритиковала Дзюбу, написав, что его актерская игра ужасна. В ответ Кокорин вступился за него и призвал пользователей прекратить критику в адрес футболиста.

«Не говори, видно же, что игра. На самом деле он мне все это присылал», — пошутил он.

9 июня в сети появились новые интимные видео Дзюбы. На видеозаписи спортсмен демонстрирует обнаженные части тела. Футболист заявил, что не хочет возвращаться к этой теме, так как давно сделал выводы.

В сети распространили новое интимное видео Артема Дзюбы

В ноябре 2020 года Дзюба также оказался в центре скандала, когда в сеть попало интимное видео с его участием. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените», за который он тогда выступал.

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