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В «Енисее» подтвердили уход тренера Гаранина из клуба

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов сообщил, что старший наставник Вадим Гаранин покинул свой пост.

В «Енисее» подтвердили уход тренера Гаранина из клуба
© РИА Новости

«Увидели кризис по многим аспектам. Поговорили, разобрались, и приняли решение, что концовку будет проводить другой тренерский штаб, потому что четвертое место ускользало из рук», — цитирует Ивахова «Матч ТВ».

Он также отметил, что специалисты разошлись нормально и профессионально.

7 июня «Факел» в гостях обыграл «Енисей» в первом стыковом матче за право выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Матч в Красноярске в манеже «Футбол-арена Енисей» завершился со счётом 1:0. Ответная игра пройдёт 10 июня.

Ранее «Пари НН» обыграл «Родину» в первом стыковом матче за право выйти в РПЛ.

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