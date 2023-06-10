Бывший главный тренер «Локомотива» возглавил клуб из Марокко
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр возглавил клуб из Марокко «Раджа Касабланка», сообщает пресс служба команды.
В июне 2022 Циннбауэр был назначен на пост главного тренера «Локомотива». При этом тренировочным процессом руководил Марвин Комппер, не обладающий необходимой лицензией.
В октябре 2022 года Циннбауэр был уволен из «Локомотива» вместе со спортивным директором клуба Томасом Цорном.
До «Локомотива» немецкий специалист работал с клубом «Орландо Пайретс» из ЮАР.