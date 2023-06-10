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Бывший главный тренер «Локомотива» возглавил клуб из Марокко

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр возглавил клуб из Марокко «Раджа Касабланка», сообщает пресс служба команды.

Бывший главный тренер «Локомотива» возглавил клуб из Марокко
© Матч ТВ

В июне 2022 Циннбауэр был назначен на пост главного тренера «Локомотива». При этом тренировочным процессом руководил Марвин Комппер, не обладающий необходимой лицензией.

В октябре 2022 года Циннбауэр был уволен из «Локомотива» вместе со спортивным директором клуба Томасом Цорном.

До «Локомотива» немецкий специалист работал с клубом «Орландо Пайретс» из ЮАР.

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