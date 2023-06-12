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Лионеля Месси задержали в аэропорту Китая на два часа

Нападающий национальной команды Аргентины Лионель Месси был задержан в аэропорту Китая, сообщает K.Sina.

Месси задержали в аэропорту Китая
© GETTY IMAGES

Ранее в СМИ сообщалось, что Месси был задержан китайской полицией из-за проблем с паспортом, однако, организаторы утверждают, что проблемы с паспортом возникли у защитника Николаса Отаменди. При этом отмечается, что его вопрос решили за 20 минут. Однако, Месси действительно был задержан на два часа, но точная причина задержания на данный момент не называется.

Месси в седьмой раз приехал в Китай и в первый с 2017 года. Во время каждого из предыдущих визитов в страну многочисленные поклонники футболиста оказывали ему горячий приём.

15 июня национальная команда Аргентины проведёт в Пекине товарищеский матч со сборной Австралии.

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