Месси задержали в аэропорту Китая

Ранее в СМИ сообщалось, что Месси был задержан китайской полицией из-за проблем с паспортом, однако, организаторы утверждают, что проблемы с паспортом возникли у защитника Николаса Отаменди. При этом отмечается, что его вопрос решили за 20 минут. Однако, Месси действительно был задержан на два часа, но точная причина задержания на данный момент не называется.