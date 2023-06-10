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В «Факеле» ответили на вопрос о будущем Евсеева в команд

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, что Вадим Евсеев продолжит возглавлять команду в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Metaratings.ru.

В «Факеле» ответили на вопрос о будущем Евсеева в команде
© globallookpress.com

«Мы довольны сегодняшней игрой и результатом. У Евсеева изначально был контракт, он дальше продолжает работу в «Факеле». Он решил задачу, сохранил прописку в РПЛ, оценим его работу положительно», – сказал Котов.

Напомним, «Факел» обыграл «Енисей» в ответном стыковом матче и сохранил прописку в РПЛ.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Факел» занял 14-е место, набрав 30 очков. Также 30 очков набрал «Пари Нижний Новгород», но занял 13-е место. Обе команды попали в зону стыковых матчей. Напрямую из РПЛ вылетели «Химки» и «Торпедо».

Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о том, что воронежская команда сохранила прописку в РПЛ.

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