В «Факеле» ответили на вопрос о будущем Евсеева в команде

В «Факеле» ответили на вопрос о будущем Евсеева в команд
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, что Вадим Евсеев продолжит возглавлять команду в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Metaratings.ru.
«Мы довольны сегодняшней игрой и результатом. У Евсеева изначально был контракт, он дальше продолжает работу в «Факеле». Он решил задачу, сохранил прописку в РПЛ, оценим его работу положительно», – сказал Котов.
Напомним, «Факел» обыграл «Енисей» в ответном стыковом матче и сохранил прописку в РПЛ.
По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Факел» занял 14-е место, набрав 30 очков. Также 30 очков набрал «Пари Нижний Новгород», но занял 13-е место. Обе команды попали в зону стыковых матчей. Напрямую из РПЛ вылетели «Химки» и «Торпедо».
Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о том, что воронежская команда сохранила прописку в РПЛ.