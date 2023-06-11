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Тренера "Манчестер Сити" Гвардиолу аплодисментами встретили после победы в Лиге чемпионов

Журналисты встретили главного тренера английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу аплодисментами после победы команды в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Гвардиолу аплодисментами встретили после победы в Лиге чемпионов
© EPA

10 июня "Манчестер Сити" победил итальянский "Интер" со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

"Я хочу поздравить команду с таким результатом. Это был наш год, - сказал Гвардиола. - Это что-то уникальное - выиграть требл, пятое чемпионство. Я прекрасно себя чувствую от второго требла. У нас есть время, но нам нужно отдыхать. Если говорить о будущем в Лиге чемпионов, то единственное, что могу сказать, - следующий финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне".

"Манчестер Сити" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Английский клуб стал восьмой командой, которая оформила требл (выиграла чемпионат и кубок страны, а также Лигу чемпионов). Гвардиола в третий раз стал победителем Лиги чемпионов в качестве тренера: в 2009 и 2011 годах специалист приводил к победе испанскую "Барселону".

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