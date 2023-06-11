Гвардиолу аплодисментами встретили после победы в Лиге чемпионов

"Я хочу поздравить команду с таким результатом. Это был наш год, - сказал Гвардиола. - Это что-то уникальное - выиграть требл, пятое чемпионство. Я прекрасно себя чувствую от второго требла. У нас есть время, но нам нужно отдыхать. Если говорить о будущем в Лиге чемпионов, то единственное, что могу сказать, - следующий финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне".