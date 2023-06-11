Гюндоган выиграл финал Лиги чемпионов с третьей попытки

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в третий раз в карьере сыграл в Лиге чемпионов и впервые одержал победу. 10 июня в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле «горожане» обыграли «Интер» со счётом 1:0, а хавбек сборной Германии провёл на поле весь матч.

В 2021 году Гюндоган также играл в финале Лиги чемпионов за «Манчестер Сити», но тогда его команда уступила «Челси» 0:1. В 2013 году полузащитник выступал за дортмундскую «Боруссию» в решающем поединке ЛЧ против «Баварии», но «чёрно-желтые» потерпели поражение со счётом 1:2. В обоих случаях Гюндоган провёл на поле всю игру, а в поединке против мюнхенцев ещё и забил гол с пенальти.