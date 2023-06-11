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ЦСКА и "Краснодар" объявили составы на финал Кубка России по футболу

Футбольные клубы «Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России.

ЦСКА и "Краснодар" объявили составы на финал Кубка России по футболу
© РИА Новости

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Роша, Мойзес, Медина, Зделар, Кучаев, Обляков, Зайнутдинов, Чалов.

«Краснодар»: Агкацев, Алонсо, Петров, Рамирес, Арутюнян, Ленини, Ионов, Кордоба, Олусегун, Сперцян, Батчи.

Поединок пройдет 11 июня на московском стадионе «Лужники», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Команды встречались в 29-м туре чемпионата России, тогда игра закончилась со счетом 0:0.

ЦСКА по итогам сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил только петербургскому «Зениту», который досрочно оформил пятое чемпионство подряд. «Краснодар» по итогам сезона стал шестым.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о своих ожиданиях от Суперфинала Кубка России.

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