ЦСКА и "Краснодар" объявили составы на финал Кубка России по футболу

Футбольные клубы «Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Роша, Мойзес, Медина, Зделар, Кучаев, Обляков, Зайнутдинов, Чалов.

«Краснодар»: Агкацев, Алонсо, Петров, Рамирес, Арутюнян, Ленини, Ионов, Кордоба, Олусегун, Сперцян, Батчи.

Поединок пройдет 11 июня на московском стадионе «Лужники», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Команды встречались в 29-м туре чемпионата России, тогда игра закончилась со счетом 0:0.

ЦСКА по итогам сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил только петербургскому «Зениту», который досрочно оформил пятое чемпионство подряд. «Краснодар» по итогам сезона стал шестым.