Губерниев по ошибке поздравил другой клуб после финала Лиги чемпионов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев по ошибке поздравил с победой в Лиге чемпионов не "Манчестер Сити", а принципиального соперника "горожан" - "Манчестер Юнайтед".
"Поздравляем "Манчестер Юнайтед", друзья!" — сказал ведущий во время прямого эфира "Матч ТВ".
Позже телеведущий сам прокомментировал свою ошибку:
"И под занавес эфира триумф ведущего! Вместо "Ман Сити" поздравил "Манчестер Юнайтед"! Это пир духа! Ура, товарищи!
Лучшие оговорки в прямом эфире — когда и ты, и гости их не замечают! Но Том Джонс заметил, правда, после эфира", — написал Губерниев в Telegram-канале.
Напомним, 10 июня "Манчестер Сити" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале еврокубка итальянский "Интер" со счетом 1:0.
На 68-й минуте полузащитник "Манчестер Сити" Родриго Эрнандес забил единственный мяч. Ему ассистировал Бернарду Силва.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что отец тренера "Манчестер Сити" пропал в Стамбуле во время финала Лиги чемпионов.