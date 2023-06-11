$82.64+0.5589.01+0.97

Губерниев по ошибке поздравил другой клуб после финала Лиги чемпионов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев по ошибке поздравил с победой в Лиге чемпионов не "Манчестер Сити", а принципиального соперника "горожан" - "Манчестер Юнайтед".

Губерниев по ошибке поздравил другой клуб после финала Лиги чемпионов
© РИА Новости

"Поздравляем "Манчестер Юнайтед", друзья!" — сказал ведущий во время прямого эфира "Матч ТВ".

Позже телеведущий сам прокомментировал свою ошибку:

"И под занавес эфира триумф ведущего! Вместо "Ман Сити" поздравил "Манчестер Юнайтед"! Это пир духа! Ура, товарищи!

Лучшие оговорки в прямом эфире — когда и ты, и гости их не замечают! Но Том Джонс заметил, правда, после эфира", — написал Губерниев в Telegram-канале.

Напомним, 10 июня "Манчестер Сити" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале еврокубка итальянский "Интер" со счетом 1:0.

На 68-й минуте полузащитник "Манчестер Сити" Родриго Эрнандес забил единственный мяч. Ему ассистировал Бернарду Силва.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что отец тренера "Манчестер Сити" пропал в Стамбуле во время финала Лиги чемпионов.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители