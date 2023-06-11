Губерниев по ошибке поздравил другой клуб после финала Лиги чемпионов

"И под занавес эфира триумф ведущего! Вместо "Ман Сити" поздравил "Манчестер Юнайтед"! Это пир духа! Ура, товарищи!



Лучшие оговорки в прямом эфире — когда и ты, и гости их не замечают! Но Том Джонс заметил, правда, после эфира", — написал Губерниев в Telegram-канале.