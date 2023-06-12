Сборная Уругвая стала победителем молодежного чемпионата мира по футболу

Молодежная сборная Уругвая по футболу в ночь на понедельник со счетом 1:0 обыграла команду Италии в финале чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет. Турнир проходил в Аргентине.

Ранее итальянская сборная один раз попадала в призеры чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет. В 2017 году команда в серии послематчевых пенальти обыграла сборную Уругвая в матче за третье место. Уругвайская команда дважды играла в финале: в 1997 году в решающем матче уругвайцы потерпели поражение от аргентинцев, в 2013-м - от французов. В 1979 году сборная Уругвая стала третьей, обыграв в матче за бронзу команду Польши.