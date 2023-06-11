ЦСКА и «Краснодар» разыграют в Москве Кубок России по футболу

«40 тысяч билетов продано, как сообщают, несмотря на Fan ID. Посмотрим по поведению трибун, сколько там будет именно болельщиков, просто праздной московской публики. Есть определенные сомнения, что там будет много фанатов ЦСКА, потому что история с бойкотом продолжается. Так или иначе по атмосфере с финалом «Спартак» — «Динамо», который проходил до полного внедрения Fan ID, он не будет сопоставим никоим образом, но все равно это финал, так или иначе будет интересно. ЦСКА — фаворит, потому что армейцы в принципе провели достаточно мощный сезон, и по результатам, и по игре это вторая по силе команда России сейчас после «Зенита». «Краснодар» провел сезон гораздо менее ровно, чем армейцы, все равно понятно, что финал — это та игра, где все будет решаться в рамках этих 90 или чуть большего количества минут. Все возможно. Что интересно? Выделил бы противостояние двух вратарей сборной — бывшего и нынешнего — Акинфеева и Сафонова».