ЦСКА и «Краснодар» разыграют в Москве Кубок России по футболу
В 17:00 в московских «Лужниках» трофей Кубка России разыграют ЦСКА и «Краснодар». В этом году они встречались три раза. ЦСКА дважды обыграл краснодарцев, а недавний матч чемпионата завершился ничьей — 0:0.
Команды подходят к игре в оптимальных составах. В недавно завершившемся чемпионате России ЦСКА занял второе место, набрав 58 очков, «Краснодар» закончил турнир шестым — в их активе 48 очков.
Фаворит противостояния — ЦСКА, говорит обозреватель «Российской газеты» Артем Локалов:
Артем Локалов обозреватель «Российской газеты» «Фаворит — ЦСКА, команда стабильнее, состав сильнее, а у «Краснодара» могут быть проблемы в обороне, учитывая, что у них есть такой футболист как Кайо, от него всегда стоит ожидать ошибки. Шансы на то, что ЦСКА забьет, повышаются. С другой стороны, «Краснодар» — команда атакующая, Сергей Галицкий, владелец клуба, на протяжении всего времени, что команда выступает в премьер-лиге, в низших дивизионах, придерживается того, что нужно играть в атакующий футбол. Как правило, матчи «Краснодара» нельзя назвать скучными. Надеюсь, что финал кубка, несмотря на то что одна ошибка может решить все, получится зрелищным. А если говорить в процентном соотношении, то, наверно, 65% на 35% в пользу «армейцев».
Сообщается, что на матч продано порядка 40 тысяч билетов. При этом на финале, в отличие от других кубковых матчей, действует система Fan ID, без регистрации в которой билет приобрести не получится. Из-за введения этой системы игры чемпионата России бойкотируют болельщики, посещаемость матчей в прошедшем сезоне существенно упала.
Вероятно, из-за Fan ID атмосфера на стадионе не будет такой, как на финалах предыдущих лет, считает заместитель главного редактора портала Sport24 Михаил Тяпков:
«40 тысяч билетов продано, как сообщают, несмотря на Fan ID. Посмотрим по поведению трибун, сколько там будет именно болельщиков, просто праздной московской публики. Есть определенные сомнения, что там будет много фанатов ЦСКА, потому что история с бойкотом продолжается. Так или иначе по атмосфере с финалом «Спартак» — «Динамо», который проходил до полного внедрения Fan ID, он не будет сопоставим никоим образом, но все равно это финал, так или иначе будет интересно. ЦСКА — фаворит, потому что армейцы в принципе провели достаточно мощный сезон, и по результатам, и по игре это вторая по силе команда России сейчас после «Зенита». «Краснодар» провел сезон гораздо менее ровно, чем армейцы, все равно понятно, что финал — это та игра, где все будет решаться в рамках этих 90 или чуть большего количества минут. Все возможно. Что интересно? Выделил бы противостояние двух вратарей сборной — бывшего и нынешнего — Акинфеева и Сафонова».
В связи с проведением матча изменится движение на некоторых улицах Москвы. С 8 утра до окончания спортивного мероприятия не будет проезда на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Ограничения также будут действовать с 19:30 до окончания мероприятия на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкой и 3-й Фрунзенской.
Кроме того, закроют проезд в Проектируемом проезде № 2309, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до Комсомольского проспекта. Дептранс отмечает, что может ситуативно меняться режим работы южного вестибюля станции метро «Спортивная» и северного вестибюля станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии, которые выходят на стадион.