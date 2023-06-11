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«Краснодар» назвал состав на Суперфинал Кубка с ЦСКА, Сафонов остался в запасе

В воротах будет играть Агкацев.

«Краснодар» назвал состав на Суперфинал Кубка с ЦСКА
© Betassist

Чуть более часа остаётся до Суперфинала Кубка России по футболу. Решающий матч за трофей состоится в Москве на стадионе «Лужники». За кубок поборются «Краснодар» и ЦСКА.

Кубанский клуб определился со стартовым составом на эту встречу.

«Краснодар»: Станислав Агкацев, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Георгий Арутюнян, Сергей Петров, Кевин Ленини, Олакунле Олусегун, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Алексей Ионов, Джон Кордоба.

Запасные: Матвей Сафонов, Никита Кокарев, Вячеслав Литвинов, Кайо Панталеан, Сергей Волков, Александр Черников, Григорий Жилкин, Ильзат Ахметов, Мозес Кобнан, Михайло Баньяц, Михаил Сухорученко, Кади Малиновски.

По итогам сезона Российской Премьер-Лиги «быки» довольствовались шестым местом.

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