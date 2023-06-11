«Краснодар» назвал состав на Суперфинал Кубка с ЦСКА, Сафонов остался в запасе
В воротах будет играть Агкацев.
Чуть более часа остаётся до Суперфинала Кубка России по футболу. Решающий матч за трофей состоится в Москве на стадионе «Лужники». За кубок поборются «Краснодар» и ЦСКА.
Кубанский клуб определился со стартовым составом на эту встречу.
«Краснодар»: Станислав Агкацев, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Георгий Арутюнян, Сергей Петров, Кевин Ленини, Олакунле Олусегун, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Алексей Ионов, Джон Кордоба.
Запасные: Матвей Сафонов, Никита Кокарев, Вячеслав Литвинов, Кайо Панталеан, Сергей Волков, Александр Черников, Григорий Жилкин, Ильзат Ахметов, Мозес Кобнан, Михайло Баньяц, Михаил Сухорученко, Кади Малиновски.
По итогам сезона Российской Премьер-Лиги «быки» довольствовались шестым местом.