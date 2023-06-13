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Александр Бородюк оценил победу ЦСКА в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром»

Известный российский тренер Александр Бородюк высказался о суперфинальном матче Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1, 5:6 пен.).

Тренер Бородюк оценил Суперфинал Кубка России
© Чемпионат.com

«Финал Кубка России получился напряжённым. На трибунах было 53 тысячи болельщиков, ещё и играли в «Лужниках». Хорошо, что финал Кубка проводится в «Лужниках», — традиция сохраняется.

В матче у «Краснодара» и ЦСКА присутствовали ответственность и напряжение в борьбе за результат. В отдельных эпизодах команды действовали неплохо, но где-то было видно, что подводило исполнительское мастерство. Возможно, это было связано с волнением в матче. Две команды показали равный футбол: не было явного преимущества у кого-то, ну а пенальти — всегда лотерея, где всё зависит от исполнительского мастерства игроков и вратарской позиции. Не скажу, что ЦСКА был сильнее «Краснодара». Но в серии пенальти всё более удачно сложилось для армейцев.

Мог ли ЦСКА раньше решить задачу и не доводить до серии пенальти? У Чалова был прекрасный момент, но он не забил. Чем и отличается классный нападающий, который может по ходу всего матча иметь два-три шанса и может их реализовать. Фёдору не удалось забить в Суперфинале. Но моменты были и у «Краснодара». Игра была равная. Было видно, что у игроков «Краснодара» было волнение и напряжение во время серии пенальти.

Момент с пенальти в ворота «Краснодара»? Это на усмотрение судьи. Кто-то говорит, что был пенальти, а кто-то — ничего не было. Решает судья, но порой это может повлиять на исход любого матча. «Краснодар» потом забил прекрасный гол. Финал получился достаточно хорошим, особенно для болельщиков», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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