Джеррард возглавил клуб из Саудовской Аравии

Бывший футболист «Ливерпуля», экс-наставник «Астон Виллы» и «Рейнджерс» Стивен Джеррард будет тренировать клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщил журналист Николо Скира в соцсетях.

По информации источника, английский специалист возглавил «Аль-Иттифак». В прошедшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» занял второе место, набрав 65 очков. Чемпионом стал «Аль-Хиляль», который записал в свой актив 67 баллов.

Напомним, что последним местом работы английского специалиста была «Астон Вилла». Он был уволен из клуба в октябре 2022 года. До этого Стивен работал в «Рейнджерс». В СМИ сообщали, что он может стать главным тренером «Кристал Пэлас».

Напомним, что в чемпионате Саудовской Аравии выступают Криштиану Роналду и Карим Бензема.