«Ахмат» объявил о продлении контракта с главным тренером

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подписал новый контракт с грозненским клубом. Новое соглашение сторон рассчитано на три года — до 31 мая 2026 года.

© Чемпионат.com

«Поздравляем Сергея Абуезидовича с подписанием нового контракта, желаем удачи и побед с родным клубом «Ахмат», — написала пресс-служба грозненского клуба в своём телеграм-канале.

Напомним, Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда заняла пятое место в Российской Премьер-Лиге сезноа-2022/2023.

Сергей Ташуев возглавил грозненцев после ухода из клуба Андрея Талалаева.