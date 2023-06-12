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«Ростов» подписал контракт с Ионовым

Полузащитник Алексей Ионов перешел из «Краснодара» в «Ростов». Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Ростов» подписал контракт с Ионовым
© РИА Новости

По информации источника, соглашение 34-летнего футболиста с «Ростовом» будет рассчитано на два года. Контракт Ионова с «Краснодаром» заканчивается 30 июня. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ионов принял участие в 27 матчах, в которых ему удалось забить семь мячей и сделать две результативные передачи.

Ионов выступает за «Краснодар» с 2020 года. До этого он играл за петербургский «Зенит», «Кубань», махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», ЦСКА и «Ростов». В футболке сборной России хавбек провел 39 матчей.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о слухах о возможном переходе капитана ростовской команды Данила Глебова в московский «Спартак».

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