Акинфеев повторил рекорд Кубка России по числу выигранных титулов

Любопытно, что из группы рекордсменов за ЦСКА не выступали только Игорь Чугайнов ( «Торпедо» , «Локомотив») и Владимир Маминов («Локомотив»).

Напомним, вчера, 11 июня, завершился Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой команды Владимира Федотова: основное время матча не выявило сильнейшего (1:1), а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5.