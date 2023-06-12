$82.64+0.5589.01+0.97

Игорь Акинфеев повторил рекорд Кубка России по количеству выигранных титулов

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев повторил рекорд Кубка России по количеству выигранных титулов, догнав бывших партнёров по московской команде — Сергея Игнашевича и Элвера Рахимича.

Акинфеев повторил рекорд Кубка России по числу выигранных титулов
© «ЧЕМПИОНАТ»

Акинфеев выиграл Кубок России в седьмой раз. По шесть трофеев есть в активе братьев Березуцких, Дейвидаса Шембераса, Вагнера Лав и Юрия Жиркова, по пять — у Игоря Чугайнова, Андрея Соломатина, Владимира Маминова, Евгения Алдонина и Чиди Одиа.

Любопытно, что из группы рекордсменов за ЦСКА не выступали только Игорь Чугайнов («Торпедо», «Локомотив») и Владимир Маминов («Локомотив»).

Напомним, вчера, 11 июня, завершился Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой команды Владимира Федотова: основное время матча не выявило сильнейшего (1:1), а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители