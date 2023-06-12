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Президент AFA подшутил над словами Мбаппе о футболе в Южной Америке

Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа подшутил над французским нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, который ранее заявлял, что европейский футбол гораздо сильнее южноамериканского.

Президент AFA подшутил над словами Мбаппе о футболе в Южной Америке
© чемпионат.сом

«Аргентина — чемпион мира среди взрослых команд. Уругвай выиграл чемпионат мира U20. Бразилия — победитель чемпионата мира U17 и обладатель золота Олимпийских игр. Но как же это возможно? Мбаппе же сказал, что у Южной Америки нет уровня», — написал Тапиа в своём «твиттере».

Отметим, что Мбаппе в составе сборной Франции играл на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где его команда проиграла в финале Аргентине в серии пенальти (3:3, 2:4 пен.). Форвард стал лучшим бомбардиром прошедшего мирового первенства.

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