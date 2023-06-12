Президент AFA подшутил над словами Мбаппе о футболе в Южной Америке

«Аргентина — чемпион мира среди взрослых команд. Уругвай выиграл чемпионат мира U20. Бразилия — победитель чемпионата мира U17 и обладатель золота Олимпийских игр. Но как же это возможно? Мбаппе же сказал, что у Южной Америки нет уровня», — написал Тапиа в своём «твиттере».