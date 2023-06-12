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Футбольный клуб "Монца" выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони

Футбольный клуб «Монца» выразил соболезнования в связи со смертью президента клуба Сильвио Берлускони. Заявление опубликовано на официальном сайте клуба.

Итальянский футбольный клуб выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони
© globallookpress.com

Накануне стало известно, что Берлускони ушел из жизни 12 июня в Милане.

«Адриано Галлиани и весь футбольный клуб «Монца» оплакивают потерю Сильвио Берлускони. Пустота, которую невозможно заполнить. Навсегда с нами. Спасибо за все, президент», — говорится в заявлении.

Сообщалось, что Берлускони вернулся в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после длительной госпитализации, которая длилась 45 дней. Его положили в больницу из-за лейкемии, осложненной развившейся пневмонией.

Берлускони приобрел «Монцу» в 2018 году. Команда вышла в высший дивизион итальянского футбола при его владении. Ранее он был владельцем «Милана». Экс-премьер-министр Италии управлял клубом с 1986 по 2016 год.

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