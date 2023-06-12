Джулия Робертс обратилась к Пепу Гвардиоле

Американская актриса Джулия Робертс в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) обратилась к главному тренеру клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

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Актриса поздравила 52-летнего тренера с тем, что он привел свою команду к победе в Лиге чемпионов.

11 июня «Манчестер Сити» одержал победу над итальянским «Интером» в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Встреча прошла на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 68-й минуте забил 26-летний полузащитник горожан Родриго Эрнандес.