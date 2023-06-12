Гинер допустил, что Акинфеев может стать вице-президентом ЦСКА

«Он может быть и селекционером, и тренером, и менеджером, и вице президентом. Пока сложно ответить на вопрос, потому что он сам на него не даст ответ. Когда закончит, уже посмотрим, к чему его тянет», - цитирует Гинера «Матч ТВ».