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Холанд — лучший футболист сезона по версии «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил имя лучшего футболиста клуба в сезоне-2022/23.

Холанд стал лучшим футболистом сезона по версии «Манчестер Сити»
© Чемпионат.com

По версии английского клуба, лучшим игроком сезона стал 22-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд. В 53 матчах на клубном уровне за «Манчестер Сити» Холанд забил 52 гола и отдал 9 голевых передач.

В этом сезоне «Манчестер Сити» завоевал чемпионский требл: клуб стал чемпионом Английской Премьер-лиги, завоевал Кубок Англии и выиграл в Лиге чемпионов.

Футболист начал карьеру в 2016 году во второй лиге Норвегии. Это был клуб «Брюне», затем он перебрался в высшую лигу страны и 2 года выступал за «Мольде», сезон-2018/2019 и и половину сезона-2019/2020 он провел в австрийском «Ред Булле», потом стал игроком дортмундской «Боруссии». Присоединился Холанд к «горожанам» в летнее трансферное окно перед началом прошедшего сезона.

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