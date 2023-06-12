Холанд стал лучшим футболистом сезона по версии «Манчестер Сити»

Футболист начал карьеру в 2016 году во второй лиге Норвегии. Это был клуб «Брюне», затем он перебрался в высшую лигу страны и 2 года выступал за «Мольде», сезон-2018/2019 и и половину сезона-2019/2020 он провел в австрийском «Ред Булле», потом стал игроком дортмундской «Боруссии». Присоединился Холанд к «горожанам» в летнее трансферное окно перед началом прошедшего сезона.