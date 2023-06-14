В РФС оценили перспективы допуска российских команд к международным турнирам

Генсекретарь РФС Митрофанов надеется, что процесс возвращения российских команд вскоре начнется
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов выразил надежду на то, что процесс возвращения сборной страны и российских клубов на международную арену вскоре начнется.
«В текущей ситуации никакого дедлайна относительно перехода в Азию нет. Почему-то все забывают, что решение об отстранении сборной России от участия в международных турнирах принято не только УЕФА, но и ФИФА.
Cмена конфедерации ничего не изменит. У РФC нет задачи перейти в Азию, еcть задача воccтановить игровой cтатуc нашей cборной и клубов. Решаем ее по мере возможноcтей. Надеемcя, лед тронетcя», — цитирует Митрофанова РИА Новости.
Напомним, в декабре 2022 года исполнительный комитет РФС в свете отстранения отечественных команд от международных турниров обсуждал вопрос перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Позднее Российский футбольный союз совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные соревнования.