$84.32+0.6891.07+0.68

Генсек Федерации футбола Камеруна: товарищеский матч со сборной России был отменен не из-за давления властей

Генсек Федерации футбола Камеруна Блез Джунан опроверг информацию о том, что причиной отмены товарищеской игры со сборной России стало давление властей африканской страны. – Товарищеский матч со сборной России отменили из-за давления властей страны? Нет, была другая причина. После товарищеской игры с Мексикой нашей команде нужно прояснить кое-что очень важное и усердно подготовиться к более статусным матчам. Мы отменили не только встречу с Россией, но и игру с Кенией, которая должна была состояться 12 июня, – приводит слова Джунана Sport24.

В сборной Камеруна объяснили отмену товарищеского матча с Россией
© Газета.Ru

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная Камеруна отказалась играть товарищескую встречу с россиянами под давлением правительства африканской страны. Изначально контрольный матч был запланирован на июнь. Из-за отмены игры РФС совместно с тренерским штабом приняли решение перенести июньский сбор национальной команды на сентябрь.

Уже сообщается о наличии предварительно достигнутой договоренности о проведении осенью товарищеского матча с Катаром в Дакаре. В марте соперники встречались на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Та встреча завершилась "сухой" победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:0. Оба гола забили футболисты московского "Локомотива" Сергей Пиняев и Антон Миранчук.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители