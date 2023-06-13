В сборной Камеруна объяснили отмену товарищеского матча с Россией

Генсек Федерации футбола Камеруна Блез Джунан опроверг информацию о том, что причиной отмены товарищеской игры со сборной России стало давление властей африканской страны. – Товарищеский матч со сборной России отменили из-за давления властей страны? Нет, была другая причина. После товарищеской игры с Мексикой нашей команде нужно прояснить кое-что очень важное и усердно подготовиться к более статусным матчам. Мы отменили не только встречу с Россией, но и игру с Кенией, которая должна была состояться 12 июня, – приводит слова Джунана Sport24.