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Мбаппе решил уйти из «ПСЖ» через два месяца после подписания контракта в прошлом году

Стала известна дата, когда нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал письмо о своём решении не активировать опцию продления контракта с парижанами ещё на один сезон. Об этом сообщает The Times.

Выяснилось, когда Мбаппе решил уйти из ПСЖ
© globallookpress.com

По информации источника, Мбаппе подписал письмо с официальным уведомлением «ПСЖ» о решении не активировать опцию продления контракта ещё 15 июля 2022 года, менее чем через два месяца после того, как 21 мая того же года было объявлено о продлении соглашения.

Напомним, у Мбаппе заканчивался контракт с «ПСЖ» в сезоне 2021/2022. Однако форвард подписал новое соглашение с парижанами на два года с возможностью продления ещё на сезон.

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер.

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