В ЦСКА рассказали, когда поставят памятник Акинфееву

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что за заслуги перед армейским клубом после завершения вратарем Игорем Акинфеевым футбольной карьеры ему будет поставлен памятник рядом с домашним стадионом красно-синих.

© РИА Новости

«Уверен, что после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА», — передает слова Бабаева «Чемпионат».

11 июня Акинфеев сумел отразить три послематчевых пенальти в финале Кубка России против «Краснодара». Основное время завершилось со счетом 1:1. Действия голкипера помогли ЦСКА завоевать этот трофей впервые за 10 лет.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 500 матчей за армейцев, 350 из которых стали сухими.