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Бабаев заявил, что после завершения карьеры Акинфееву поставят памятник рядом с ареной ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что за заслуги перед армейским клубом после завершения вратарем Игорем Акинфеевым футбольной карьеры ему будет поставлен памятник рядом с домашним стадионом красно-синих.

В ЦСКА рассказали, когда поставят памятник Акинфееву
© РИА Новости

«Уверен, что после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА», — передает слова Бабаева «Чемпионат».

11 июня Акинфеев сумел отразить три послематчевых пенальти в финале Кубка России против «Краснодара». Основное время завершилось со счетом 1:1. Действия голкипера помогли ЦСКА завоевать этот трофей впервые за 10 лет.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 500 матчей за армейцев, 350 из которых стали сухими.

Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

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