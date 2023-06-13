В ЦСКА рассказали, когда поставят памятник Акинфееву

Бабаев заявил, что после завершения карьеры Акинфееву поставят памятник рядом с ареной ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что за заслуги перед армейским клубом после завершения вратарем Игорем Акинфеевым футбольной карьеры ему будет поставлен памятник рядом с домашним стадионом красно-синих.
«Уверен, что после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА», — передает слова Бабаева «Чемпионат».
11 июня Акинфеев сумел отразить три послематчевых пенальти в финале Кубка России против «Краснодара». Основное время завершилось со счетом 1:1. Действия голкипера помогли ЦСКА завоевать этот трофей впервые за 10 лет.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 500 матчей за армейцев, 350 из которых стали сухими.
Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.