Стало известно, за какую сумму «ПСЖ» согласится продать Мбаппе «Реалу»

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" начал переговоры с мадридским "Реалом" о переходе нападающего Килиана Мбаппе, сообщает в социальной сети PSG Community.

Испанцы готовы заплатить большую сумму за трансфер форварда этим летом. "ПСЖ" рассчитывает продать Мбаппе минимум за €200 млн.

Нападающий вел переговоры с "Реалом" в прошлом году, но в итоге согласился на предложение "ПСЖ" остаться в клубе.

При этом отмечается, что решение Мбаппе не продлевать контракт с клубом до 2025 года вовсе не было сюрпризом для руководства парижан. Они знали о том, что футболист хочет завершить сотрудничество с "ПСЖ" следующим летом еще на прошлой неделе. Именно из-за этого до сих пор не решен вопрос о специалисте, который заменит Кристофа Галтье на посту главного тренера команды.

Соглашение игрока с клубом истекает по окончании сезона-2023/24. В нем есть опция возможного продления договора до 2025 года. 12 июня в СМИ появилась информация, что Мбаппе прислал руководству "ПСЖ" официальное письмо, в котором сообщил, что ни при каких условиях не останется в команде до 2025 года. Чтобы не отпустить нападающего без какой-либо компенсации по окончании контракта, парижский клуб вынужден искать покупателя на игрока.