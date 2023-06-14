$83.64+1.0090.39+1.38

Сборные Нидерландов и Хорватии 14 июня определят первого финалиста Лиги наций

Голубович Дмитрий / "Чемпионат" Сборные Нидерландов и Хорватии 14 июня определят первого финалиста Лиги наций

Сборные Нидерландов и Хорватии 14 июня определят первого финалиста Лиги наций
© Голубович Дмитрий / "Чемпионат"

«Финал четырёх» турнира на этот раз проходит в Нидерландах.

Сегодня, 14 июня, в Роттердаме (Нидерланды) на стадионе «Де Кёйп» состоится первый полуфинальный матч Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023 между сборными Нидерландов и Хорватии.

Стартовый свисток главного арбитра матча румына Иштвана Ковача прозвучит в 21:45 мск. На территории России в прямом эфире этот матч будет транслироваться в онлайн-платформе «Okko Спорт».

Фаворитом предстоящей встречи по линии букмекеров считаются хозяева. Сделать ставку на победу оранжевых предлагается с коэффициентом 2.02, тогда как успех действующих бронзовых призёров чемпионата мира идёт за 3.86. Ничья по итогам основного времени матча оценивается за 3.40.

Аналитики не ждут результативного матча: тотал больше 2.5 идёт за 1.71, а тотал меньше — за 2.22. Ставка «обе забьют» оценена котировкой в 1.95.

Победитель этого матча в финале Лиги наций встретится с сильнейшей командой в паре Испания — Италия.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители