СМИ сообщили, кто может возглавить «Оренбург» после ухода Лички в «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в ближайшее время займёт тот же пост в московском «Динамо». Об этом сообщает Legalbet.

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По информации источника, руководство бело-голубых предложило Личке контракт на три года, а сделка может быть закрыта в течение нескольких дней.

Место Лички в «Оренбурге» может занять чешский специалист Иржи Ярошик, выступавший в России в составе ЦСКА и самарских «Крыльев Советов».

45-летний Личка работает в «Оренбурге» с августа 2020 года. Его контракт с южноуральским клубом рассчитан до июня 2024 года.