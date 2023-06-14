Защитник Мойзес: даже если уйду из ЦСКА, моя миссия выполнена

«Остаюсь ли я в ЦСКА? Спросите об этом у Романа Юрьевича Бабаева. Он лучше всех знает ответ на этот вопрос.



Я стараюсь говорить только о подписанных вещах. Если случится так, что я уйду из ЦСКА, то я всё равно считаю, что выполнил свою задачу. Клуб десять лет не мог выиграть Кубок России. Я вместе с партнёрами смог выиграть этот трофей: значит, я вошёл в историю ЦСКА. Можно сказать, что моя миссия выполнена», — сказал Мойзес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.