«Рубин» не будет продлевать контракт с защитником Набиуллиным

Казанский «Рубин» принял решение не продолжать трудовые отношения с защитником команды Эльмиром Набиуллиным. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

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По информации источника, несмотря на то, что после ухода из команды Ильи Самошникова, на позиции левого защитника возник кадровый дефицит, клуб из Казани планирует заполнять его другими игроками, а не Набиуллиным, которые не впечатлил тренерский штаб на занятиях.

28-летний Набиуллин — воспитанник «Рубина». За свою карьеру он также успел поиграть за «Зенит», «Сочи», «Химки» и «Пари Нижний Новгород». В родной клуб защитник вернулся в феврале 2023 года, подписав контракт до конца сезона 2022/2023.