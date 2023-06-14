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У экс-игрока «Спартака» Ширко был сердечный приступ, его перевели в кардиологию

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Ширко перенёс сердечный приступ. Накануне экс-спортсмена перевели из реанимации в кардиологию, у него восстановился синусовый ритм, информирует телеграм-канал 112.

У экс-игрока «Спартака» Ширко был сердечный приступ, его перевели в кардиологию
© Чемпионат.com

Отмечается, что Александр Ширко продолжает получать необходимую терапию в больнице.

Напомним, Ширко находился в структуре московского «Спартака» в период с 1993 по 2001 год. За основную команду красно-белых Александр провёл 128 матчей в чемпионате России. Также на его счету 98 игр за дублирующую команду «Спартака».

Александр Ширко входит в список лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России. На его счету 40 голов — он занимает в списке бомбардиров восьмое место. Помимо «Спартака», Ширко успел поиграть за «Торпедо», «Шинник», «Томь» и «Терек». Также на счету Александра шесть матчей в составе сборной России.

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