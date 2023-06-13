Экс-нападающий «Спартака» Ширко находится в реанимации

«Александр Ширко находится сейчас в реанимации. Но завтра его переведут в общую палату. Никакой операции не было, там свои технологии, все в порядке. Это все со слов нашего ветеранского доктора – Владимира Зоткина», – приводит слова Хаджи «Спорт-Экспресс».