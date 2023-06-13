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Экс-нападающий «Спартака» Ширко находится в реанимации

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи сообщил, что экс-нападающий московской команды Александр Ширко находится в реанимации.

Экс-нападающий «Спартака» Ширко находится в реанимации
© ФК "Химки"

«Александр Ширко находится сейчас в реанимации. Но завтра его переведут в общую палату. Никакой операции не было, там свои технологии, все в порядке. Это все со слов нашего ветеранского доктора – Владимира Зоткина», – приводит слова Хаджи «Спорт-Экспресс».

Накануне телеграм-канал Supporters Group News сообщил, что Ширко был госпитализирован в Боткинскую больницу. По данным источника, бывший нападающий попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Ширко выступал за «Спартак» с 1995 по 2001 год. Вместе с московской командой он стал шестикратным чемпионом России (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001), а также обладателем Кубка страны (1997/98). В составе красно-белых экс-нападающий провел 175 матчей во всех турнирах, в которых отметился 53 забитыми мячами.

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