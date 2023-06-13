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Шведская футболистка рассказала, как её заставили показать гениталии на тестировании пола

Женскую сборную Швеции по футболу заставили показать гениталии для подтверждения пола перед чемпионатом мира в Германии 2011 года. Об этом рассказала футболистка Нилла Фишер.

Шведская футболистка рассказала, как ее заставили показать гениталии на тестировании пола
© globallookpress.com

«Нам сказали, что в ближайшие дни (перед турниром. — Прим. «Чемпионата») мы не должны бриться «там внизу» и что мы покажем свои гениталии врачу. Мы не понимали, как могло дойти до такого? Почему нас заставляют это делать, ведь должны же быть другие способы проверки.

В то же время никто не хотел ставить под угрозу возможность сыграть на чемпионате мира. Мы просто обязаны были это сделать, как бы больно и унизительно оно ни было», — написала Фишер в своей недавно опубликованной книге.

Чемпионат мира среди женщин 2011 года закончился победой сборной Японии. Шведская команда на том турнире заняла третье место.

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