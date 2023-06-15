Владелец «Ариса» Федоров взял дело Кокорина под личный контроль

Владелец «Ариса» Фёдоров взял дело Кокорина под личный контроль
Владелец «Ариса» (Лимасол) Владимир Фёдоров взял дело о переговорах по трансферу нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина под свой контроль. Об этом сообщает Goal.com.cy.
По информации источника, Фёдоров полон решимости сохранить Кокорина в составе команде, хоть и понимает, что не всё зависит от него. Владелец «Ариса» поддерживает диалог с самими нападающим и его агентом, а также общается с представителями «Фиорентины». Сам Кокорин хотел бы остаться в кипрском клубе.
32-летний Кокорин сыграл за «Арис» 30 матчей во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Российский нападающий помог своей команде впервые в истории стать чемпионами Кипра.
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