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Владелец «Ариса» Фёдоров взял дело Кокорина под личный контроль

Владелец «Ариса» (Лимасол) Владимир Фёдоров взял дело о переговорах по трансферу нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина под свой контроль. Об этом сообщает Goal.com.cy.

Владелец «Ариса» Федоров взял дело Кокорина под личный контроль
© Чемпионат.com

По информации источника, Фёдоров полон решимости сохранить Кокорина в составе команде, хоть и понимает, что не всё зависит от него. Владелец «Ариса» поддерживает диалог с самими нападающим и его агентом, а также общается с представителями «Фиорентины». Сам Кокорин хотел бы остаться в кипрском клубе.

32-летний Кокорин сыграл за «Арис» 30 матчей во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Российский нападающий помог своей команде впервые в истории стать чемпионами Кипра.

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