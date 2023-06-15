Владелец «Ариса» Федоров взял дело Кокорина под личный контроль

По информации источника, Фёдоров полон решимости сохранить Кокорина в составе команде, хоть и понимает, что не всё зависит от него. Владелец «Ариса» поддерживает диалог с самими нападающим и его агентом, а также общается с представителями «Фиорентины». Сам Кокорин хотел бы остаться в кипрском клубе.