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Источник: «Фиорентина» хочет продать Кокорина

«Фиорентина» хочет продать российского нападающего Александра Кокорина, который в сезоне-2022/2023 на правах аренды выступал за «Арис» из Лимасола. Успехи 32-летнего россиянина на Кипре не убедили руководство «фиалок» оставить Кокорина в команде, информирует Fiorentina News.

Источник: «Фиорентина» хочет продать Кокорина
© чемпионат.сом

Согласно сведениям источника, «Фиорентина» попробует продать Александра летом. «Арис» заинтересован в выкупе Кокорина, о чём неоднократно заявляли представители клуба.

Напомним, в розыгрыше высшей лиги Кипра сезона-2022/2023 Кокорин провёл 27 матчей и забил 11 голов (четыре — с пенальти). Также он завоевал звание лучшего игрока чемпионата Кипра в сезоне. Два года до переезда в «Арис» Кокорин выступал за итальянскую «Фиорентину». Основную часть карьеры нападающий провёл в составе московского «Динамо», где он отыграл 10 сезонов (с учётом молодёжной команды).

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