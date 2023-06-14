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Объявлен рейтинг самых подорожавших футболистов РПЛ по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов из Российской Премьер-Лиги.

Объявлен рейтинг самых подорожавших футболистов РПЛ по версии Transfermarkt
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Так, самым подорожавшим игроком последнего обновления стал защитник ЦСКА Виллиан Роша — его ценник теперь составляет € 7 млн (прирост — € 3,5 млн). На втором месте среди самых подорожавших футболистов — нападающий «Зенита» Малком. Стоимость бразильца выросла на € 3 млн, теперь он оценивается в € 30 млн. По совместительству Малком является и самым дорогим футболистом чемпионата России.

Рейтинг самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt (обновление от 14.06.2023):

Transfermarkt

Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023 стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице занял ПФК ЦСКА. На третьей строчке финишировал «Спартак».

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