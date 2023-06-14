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Мбаппе — о Месси: во Франции он не получил того уважения, которого заслуживал

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался об аргентинском форварде Лионеле Месси, который продолжит свою карьеру в «Интер Майами».

Мбаппе — о Месси: "Во Франции он не получил того уважения, которого заслуживал"
© Чемпионат.com

«Он является одним из величайших игроков в истории футбола. Нет ничего хорошего, когда уходит такой игрок, как Месси. Я не совсем понимаю, почему так много людей с облегчением восприняли его уход. Во Франции он не получил того уважения, которого заслуживал», — цитирует Мбаппе инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Последние два сезона Лионель Месси провёл в «ПСЖ», куда он перешёл из «Барселоны». Этим летом 34-летний аргентинский нападающий объявил, что перейдёт в «Интер Майами» на правах свободного агента.

Вместе с парижанами Месси дважды становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

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