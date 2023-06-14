Мбаппе — о Месси: "Во Франции он не получил того уважения, которого заслуживал"

«Он является одним из величайших игроков в истории футбола. Нет ничего хорошего, когда уходит такой игрок, как Месси. Я не совсем понимаю, почему так много людей с облегчением восприняли его уход. Во Франции он не получил того уважения, которого заслуживал», — цитирует Мбаппе инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».