Смолов оказался в списке наиболее подешевевших футболистов РПЛ

Рейтинг самых подешевевших игроков РПЛ по версии Transfermarkt (обновление от 14.06.2023):

Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023 стал «Зенит». Это пятое чемпионство для сине-бело-голубых подряд. Второе место в турнирной таблице чемпионата России занял ПФК ЦСКА. На третьей строчке финишировал московский «Спартак».