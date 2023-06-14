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Смолов, Барриос и Николсон — самые подешевевшие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов из Российской Премьер-Лиги.

Смолов оказался в списке наиболее подешевевших футболистов РПЛ
© Чемпионат.com

Так, самыми подешевевшими игроками последнего обновления стали нападающий «Спартака» Шамар Николсон, полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос и форвард «Динамо» Фёдор Смолов. Их трансферные ценники снизились на € 2 млн.

Рейтинг самых подешевевших игроков РПЛ по версии Transfermarkt (обновление от 14.06.2023):

Transfermarkt

Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023 стал «Зенит». Это пятое чемпионство для сине-бело-голубых подряд. Второе место в турнирной таблице чемпионата России занял ПФК ЦСКА. На третьей строчке финишировал московский «Спартак».

Ранее также был опубликован рейтинг самых подорожавших игроков РПЛ.

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