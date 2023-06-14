Ветеран «Спартака» Гаврилов рассказал о своем состоянии после операции

Легендарный экс-футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о состоянии здоровья после операции на сонной артерии. Он заявил, что чувствует себя неплохо.

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«Врачи пока ничего не говорят, прошла только неделя. В целом чувствую себя неплохо. Давление вроде бы нормальное. Держусь!» — приводит слова Юрия Гаврилова Sport24.

Напомним, 70-летний Гаврилов был госпитализирован в конце мая после перенесённого инсульта. 7 июня бывшему футболисту «Спартака» была проведена операция на сонной артерии. Сообщалось, что у Гаврилова наблюдались проблемы с речью после инсульта.