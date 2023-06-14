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РУСАДА в мае установило рекорд года по проверке на допинг футболистов РПЛ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае проверило на допинг 15 футболистов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), что стало наивысшим показателем с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС со среды.

РУСАДА в мае установило рекорд года по проверке на допинг футболистов РПЛ
© РИА Новости

В мае были протестированы Ильзат Ахметов и Сергей Волков (оба - "Краснодар"), Мингиян Бевеев и Илья Ишков (оба - "Урал"), Георгий Гонгадзе и Андрей Мендель (оба - "Факел"), Давид Караев и Алексей Усанов (оба - "Торпедо"), Сергей Макаров ("Крылья Советов"), Кирилл Набабкин и Владислав Тороп (оба - ЦСКА), Владимир Полуяхтов и Дмитрий Воробьев (оба - "Оренбург"), Дмитрий Стоцкий и Тимур Сулейманов (оба - "Пари Нижний Новгород").

В апреле РУСАДА были проверены Роман Евгеньев и Максим Витюгов (оба - "Крылья Советов"), Артур Юсупов и Кирилл Заика (оба - "Сочи"), в марте - Даниил Фомин и Александр Кутицкий (оба - "Динамо"), Владимир Писарский и Александр Зуев (оба - "Крылья Советов"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак"). В январе и феврале РУСАДА не тестировало футболистов РПЛ.

В 2022 году Российское антидопинговое агентство проверило на допинг 88 игроков чемпионата России.

Футбол, Владислав Тороп, Владимир Писарский, Максим Витюгов, Роман Евгеньев, Кирилл Заика, Давид Караев, Дмитрий Стоцкий, Андрей Мендель, Александр Соболев, Георгий Гонгадзе, Александр Зуев, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Владимир Полуяхтов, Ильзат Ахметов, Дмитрий Воробьев, Кирилл Набабкин, Вячеслав Караваев, Артур Юсупов, Сергей Песьяков, Сергей Макаров, Сергей Волков, Торпедо, Крылья Советов, Динамо, Зенит, Спартак
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