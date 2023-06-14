РУСАДА в мае установило рекорд года по проверке на допинг футболистов РПЛ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае проверило на допинг 15 футболистов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), что стало наивысшим показателем с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС со среды.