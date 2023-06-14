РУСАДА в мае установило рекорд года по проверке на допинг футболистов РПЛ
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае проверило на допинг 15 футболистов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), что стало наивысшим показателем с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС со среды.
В мае были протестированы Ильзат Ахметов и Сергей Волков (оба - "Краснодар"), Мингиян Бевеев и Илья Ишков (оба - "Урал"), Георгий Гонгадзе и Андрей Мендель (оба - "Факел"), Давид Караев и Алексей Усанов (оба - "Торпедо"), Сергей Макаров ("Крылья Советов"), Кирилл Набабкин и Владислав Тороп (оба - ЦСКА), Владимир Полуяхтов и Дмитрий Воробьев (оба - "Оренбург"), Дмитрий Стоцкий и Тимур Сулейманов (оба - "Пари Нижний Новгород").
В апреле РУСАДА были проверены Роман Евгеньев и Максим Витюгов (оба - "Крылья Советов"), Артур Юсупов и Кирилл Заика (оба - "Сочи"), в марте - Даниил Фомин и Александр Кутицкий (оба - "Динамо"), Владимир Писарский и Александр Зуев (оба - "Крылья Советов"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак"). В январе и феврале РУСАДА не тестировало футболистов РПЛ.
В 2022 году Российское антидопинговое агентство проверило на допинг 88 игроков чемпионата России.