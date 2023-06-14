В Самарской области во время матча скончался 29-летний футболист

Во время игры Тольяттинской футбольной лиги между «Ладой» и «Хали-Гали» умер футболист выездной команды Глеб Березовский, сообщает издание «Новости Сызрани».

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Трагедия произошла вчера, 13 июня, на стадионе «Труд» в Толльяти. Капитан гостевой команды 29-летний Глеб Березовский был заменён по ходу игры, он отправился в сторону скамейки запасных, после чего упал на газон и скончался. Причины смерти пока не установлены.

Коллеги футболиста выразили соболезнования родным и друзьям Глеба. 29-летний Березовский являлся капитаном любительской футбольной команды «Хали-Гали» из Тольятти, он сыграл 208 игр, забил 96 голов, получил 25 жёлтых карточек и не получил ни одной красной.