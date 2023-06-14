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Источник: «Спартак» и Мележиков прекратили сотрудничество

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков покидает структуру красно-белых. Функционер и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«Спартак» и гендир Мележиков прекратили сотрудничество
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Отмечается, что в «Лукойле» высоко оценивают работу Мележикова, однако считают, что клубу необходимо развиваться. Главный претендент замену Мележикова в «Спартаке» — гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и вновь вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. С декабря 2020 года, после ухода Шамиля Газизова с поста гендиректора, Мележиков работал в должности управляющего директора клуба, а в июне 2021-го был назначен генеральным директором красно-белых.

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