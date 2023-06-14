«Спартак» и гендир Мележиков прекратили сотрудничество

Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и вновь вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. С декабря 2020 года, после ухода Шамиля Газизова с поста гендиректора, Мележиков работал в должности управляющего директора клуба, а в июне 2021-го был назначен генеральным директором красно-белых.