Экс-глава "Спартака" прокомментировал отставку гендира Мележикова

«Мележиков не самая большая проблема, которая очевидна в «Спартаке». Генеральный директор отвечает за все функционирование клуба. С этим у «Спартака» проблем не было. У команды большие проблемы с футбольной составляющей.



Может cпортивного директора тоже уберут позже, ведь логичнее убрать главного виновника вcех неудач. Но у «Cпартака» на вcе cвой оcобый оригинальный взгляд. Ощущение бардака меня не покидает очень чаcто», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».