Экс-глава "Спартака" прокомментировал отставку гендира Мележикова

Экс-глава "Спартака" Червиченко раскритиковал возможный уход Мележикова из московского клуба
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость об отставке генерального директора красно-белых Евгения Мележикова.
Сегодня, 14 июня, об этом сообщил журналист Иван Карпов. По его данным, функционер и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Мележиков не самая большая проблема, которая очевидна в «Спартаке». Генеральный директор отвечает за все функционирование клуба. С этим у «Спартака» проблем не было. У команды большие проблемы с футбольной составляющей.
Может cпортивного директора тоже уберут позже, ведь логичнее убрать главного виновника вcех неудач. Но у «Cпартака» на вcе cвой оcобый оригинальный взгляд. Ощущение бардака меня не покидает очень чаcто», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».
50-летний Мележиков пришел в «Спартак» в 2013 году и с тех пор занимал в клубе различные руководящие должности. С июня 2021 года он трудится на посту генерального директора красно-белых.
Напомним, что по итогам сезона-2022/23 «Спартак» выиграл бронзовые медали, уступив в турнирной таблице лишь петербургскому «Зениту» и московскому ЦСКА. Также команда, которая в прошлом сезоне выиграла Кубок России, в этом году вылетела на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов, проиграв тольяттинскому «Акрону».