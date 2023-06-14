Канчельскис посоветовал нападающему ЦСКА "бежать из РПЛ сломя голову"

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис похвалил нападающего московского ЦСКА Федора Чалова и посоветовал ему при возможность уехать в европейский чемпионат, передает «РБ Спорт».

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«Федор Чалов — нападающий с мозгами, командный игрок. Редкий продукт для нашего футбола. Видно, что человек читает игру, понимает, что происходит на поле. Таких футболистов очень ценят в Европе. Если у Федора есть желание, то надо туда бежать из РПЛ сломя голову. 25 лет — отличный возраст», — заявил Канчельскис.

Чалов играет в структуре ЦСКА с 2006 года. За основную команду армейцев форвард дебютировал 21 сентября 2016 года в гостевом матче 1/16 Кубка России против «Енисея» (1:2), выйдя на замену на 76-й минуте. В сезоне-2018/19 Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата, записав на свой счет 15 голов.

Нападающий уже играл в европейском чемпионате — в 2022 году он выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.