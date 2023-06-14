Российские клубы пока не получили деньги от ФИФА за участие футболистов в чемпионате мира

"Деньги от ФИФА за участие игроков в чемпионате мира пока не получали, - сказал Митрофанов. - У ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) есть позиция, что средства не могут попадать в клубы, которые при этом находятся под некими ограничениями. Таких клубов у нас много, даже не обязательно сами клубы, а лица, входящие в органы управления клубов. Как в ФИФА поведут себя по этому вопросу - посмотрим".