$84.32+0.6891.07+0.68

Источник: «Спартак» ищет замену Полу Эшуорту

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт может покинуть свой пост. Московский клуб подбирает нового кандидата на эту должность, информирует Metaratings.

Источник: «Спартак» ищет замену спортивному директору Полу Эшуорту
© Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, если «Спартак» не договорится с новым кандидатом летом, то Эшуорт останется на посту спортивного директора как минимум до зимы, после чего вопрос смены специалиста вновь будет поднят.

Ранее в СМИ появлялась информация, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и спортивный директор клуба Пол Эшуорт по-разному смотрят на позиции, которые нужно усилить в летнее трансферное окно.

Напомним, Эшуорт был назначен на пост спортивного директора «Спартака» в конце сентября 2022 года. Ранее этот пост занимал итальянец Лука Каттани.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители