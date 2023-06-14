Защитник ЦСКА Виллиан Роша назвал самого сильного нападающего в РПЛ

«Самый сильный нападающий РПЛ — Джон Кордоба, против него сложнее всего играть. Чалов на тренировках? Игра отличается от тренировок, давление другое. К тому же Фёдор всегда играет за мою команду на тренировках», — приводит слова Виллиана Роши «РБ Спорт».