Пятерка самых дорогих игроков РПЛ состоит только из футболистов «Зенита»

Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов из Российской Премьер-Лиги.

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Так, возглавляют список самых дорогих футболистов чемпионата России пятеро представителей «Зенита»: Малком, Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос и Вильмар Барриос. В топ-10 самых дорогих игроков РПЛ лишь по одному представителю ЦСКА и «Спартака»

Рейтинг самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt (обновление от 14.06.2023):

Transfermarkt

Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023 стал «Зенит». Это пятое чемпионство для сине-бело-голубых подряд. Второе место в турнирной таблице чемпионата России занял ПФК ЦСКА. На третьей строчке финишировал московский «Спартак».