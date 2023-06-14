Женская сборная России по футболу проведет два матча против команды Ирана
Женские сборные России и Ирана по футболу проведут два товарищеских матча в июле. Об этом ТАСС в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
"Женские сборные России и Ирана проведут два матча в июле - в Казани и Москве, - сказал Митрофанов. - Возможно, еще женская сборная России проведет матч против команды Китая вне окна Международной федерации футбола (ФИФА), но это требует, скажем так, изменения календаря и договоренностей с клубами. Надеюсь, что мы все согласуем с клубами и у нас будет возможность сыграть с командой Китая".