Женская сборная России по футболу проведет два матча против команды Ирана

"Женские сборные России и Ирана проведут два матча в июле - в Казани и Москве, - сказал Митрофанов. - Возможно, еще женская сборная России проведет матч против команды Китая вне окна Международной федерации футбола (ФИФА), но это требует, скажем так, изменения календаря и договоренностей с клубами. Надеюсь, что мы все согласуем с клубами и у нас будет возможность сыграть с командой Китая".