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Женская сборная России по футболу проведет два матча против команды Ирана

Женские сборные России и Ирана по футболу проведут два товарищеских матча в июле. Об этом ТАСС в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Женская сборная России по футболу проведет два матча против команды Ирана
© Пресс-служба РФС

"Женские сборные России и Ирана проведут два матча в июле - в Казани и Москве, - сказал Митрофанов. - Возможно, еще женская сборная России проведет матч против команды Китая вне окна Международной федерации футбола (ФИФА), но это требует, скажем так, изменения календаря и договоренностей с клубами. Надеюсь, что мы все согласуем с клубами и у нас будет возможность сыграть с командой Китая".

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